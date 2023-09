Jan Bakelants:"De gewone recreant rijdt de Angliru niet zomaar op"

"Het is een beest"

"Het is een beest, dat is wel een feit", steekt Bakelants meteen van wal. "De Angliru is een lastige beklimming omdat hij heel onregelmatig is. Maar ondanks al die onregelmatigheid komt hij aan een hoog gemiddeld stijgingspercentage."

Met 9,8% over 12,8 kilometer, valt het gemiddelde, zeker in het begin, al bij al nog mee maar het venijn zit hem in de staart. Dat weet ook onze wieleranalist.

"Het is een beklimming die almaar steiler en steiler wordt en het lastigste stuk zit tussen 5 kilometer van de top en de voorlaatste kilometer. Daar wordt het echt wel

steil, tot 23%."

"Er is één welbepaald stuk dat mij altijd zal bijblijven, niet alleen lang en supersteil, maar waar een stuk van 25% inzit!"