Steve Darcis blaakt van vertrouwen voor Daviscup: "We maken er geen geheim van dat we favoriet zijn"

"Tot hier is het een super ervaring. De sfeer in de groep is goed. Het terrein is goed, het is een mooie zaal. Alles loopt zoals het moet", zei Steve Darcis. "Stress is er nog niet, maar het is natuurlijk ook nog maar dinsdag."

"Alleszins is er geen reden tot ongerustheid. We hebben een sterk team en ons dubbelpaar is een extra troef. Tegen Oezbekistan zijn we uitgesproken favoriet, daar moeten we geen geheim van maken. Maar op het terrein moet je het nog altijd wel bewijzen. We blijven alvast hard werken en gaan ervan uit dat de resultaten dan volgen."

België treedt op het hardcourt van de Sporthal Alverberg in Hasselt aan met David Goffin (ATP-100), Joris De Loore (ATP-166), Kimmer Coppejans (ATP-184) en het dubbelduo Sander Gillé (ATP D-20)) en Joran Vliegen (ATP D-21).

Ook na een kwakkelseizoen blijft David Goffin de speerpunt van het team. "De week is goed begonnen, ik heb goed kunnen trainen", heeft de Luikenaar er vertrouwen in. "Na de US Open (waar hij in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld werd) heb ik een kleine break genomen. Ik had nood aan wat rust."

"Fysiek voel ik me weer goed en met het tennis zit het wel snor. De voorbereiding is goed. Het objectief is ons kwalificeren om ons volgend jaar weer voor de finals te kunnen plaatsen. Dit is de eerste stap op weg daar naartoe. Alles is aanwezig om er een goede week van te maken en nog iets moois te maken van het seizoenseinde."