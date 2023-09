Ondanks aardbeving zakt Tarteletto-Isorex af naar de Ronde van Marokko: "Met een dubbel gevoel"

Amper enkele dagen na de zware aardbeving gaat de Ronde van Marokko alweer van start. Opvallende aanwezige in de meerdaagse wielerwedstrijd: Tarteletto-Isorex. De Belgische wielerformatie koos er na overleg met zijn renners voor om alsnog af te zakken. "Het is wel bang afwachten wat we daar zullen aantreffen", vertelt general manager Peter Bauwens.

Sport is momenteel bijzaak in Marokko, dat afgelopen weekend getroffen werd door de zwaarste aardbeving in zijn geschiedenis. Toch kreeg de wielerformatie Tarteletto–Isorex - die deze week deel zou nemen aan de Ronde van Marokko - een opvallend bericht uit het getroffen land. "De organisatie heeft zeer open naar ons gecommuniceerd en ons de dag na de aardbeving al verzekerd dat de wedstrijd gewoon zou doorgaan", vertelt Peter Bauwens, de general manager van de Belgische wielerploeg. De ploeg legde het voorstel voor aan zijn renners en besliste om zich niet uit te schrijven voor de meerdaagse rittenkoers. "De renners hebben niet getwijfeld: "als de patron gaat, gaan wij ook", vertelden ze." Toch stapt de ploeg met gemengde gevoelens op het vliegtuig vandaag. "Er heerst een dubbel gevoel bij ons. Enerzijds zijn we het gewend om buitenlandse bestemmingen te trotseren, maar anderzijds weten we deze keer écht niet wat we mogen verwachten", legt Bauwens uit. "Het is toch een beetje bang afwachten wat we op ons pad zullen kruisen. Maar als er wel twijfels geweest zouden zijn, had ik nooit het risico genomen voor mijn personeel en mijn renners."

Er zullen waarschijnlijk meerdere minuten stilte zijn, maar het is onze plicht om zelf ook iets te doen. Peter Bauwens, general manager Tarteletto-Isorex

Die twijfels werden door de organisatie zelf weggenomen. De Ronde begint in Laayoune, dat bijna 1.200 kilometer verwijderd is van het epicentrum van de aardbeving. "Iemand die daar al acht dagen aanwezig is, vertelde ons ook dat ze daar totaal niets van de ramp hebben gevoeld." "Ik vermoed dan ook dat we initieel zeer weinig zullen merken van wat er gebeurd is." Toch zou een van de ritten op amper 70 kilometer van het getroffen Marrakesh finishen. "Maar die etappe zal naar alle waarschijnlijkheid wél gewijzigd of geschrapt worden. Al zullen we het pas te weten komen wanneer we daar gebrieft zullen worden."

Sportief en logistiek kan er ingegrepen worden, maar de gebeurtenissen volledig ontwijken, is onmogelijk. "We zullen de slachtoffers zeker herdenken. Er zullen waarschijnlijk meerdere minuten stilte zijn, maar daarnaast willen wij ook zelf iets proberen terug te doen. Dat is onze plicht."

"In samenspraak met de organisatie en de UCI zullen we bijvoorbeeld kijken wat er mogelijk is met het prijzengeld." Met snelle man Timothy Dupont maakt de Belgische ploeg alvast een grote kans om zijn duit in het zakje te doen. "Ik denk niet dat daar vijf betere sprinters aan de start staan."

Blijvend fenomeen?