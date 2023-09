Ook bondscoach Tom Saintfiet werd opgeschrikt door aardbeving in Marokko: "Dacht dat er vliegtuig neergestort was op ons hotel"

"Klopten ze hard op mijn deur? Stortte er een vliegtuig neer op ons hotel?" Het duurde even vooraleer Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, doorhad dat hij en zijn team de zware aardbeving in Marrakesh voelden. Onze landgenoot verbleef voor een Afrika Cup-kwalificatieduel amper 70 kilometer van het epicentrum. "Ik heb een gebouw nog nooit zo zien bewegen", deed hij zijn verhaal.

Marokko werd afgelopen nacht geteisterd door een zware aardbeving. Een schokgolf waar ook Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van Gambia, getuige van was. "Het duurde maar 30 seconden, maar het voelde eindeloos aan", vertelde onze landgenoot aan de BBC. De Belg en zijn team waren in Marrakesh om de beslissende kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Congo af te ronden. Die zou uitzonderlijk in Marokko gespeeld worden omdat geen enkel stadion in Gambia voldoet aan de eisen om een internationale wedstrijd te spelen. Onze landgenoot verbleef met zijn team en staff op amper 75 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. "Eerst hoorde ik veel lawaai en dacht ik dat er iemand op mijn deur klopte", deed hij zijn verhaal. "Een paar seconden later dacht ik zelfs dat er een vliegtuig op het hotel was neergestort. Ons hotel ligt namelijk zeer dicht bij een vliegveld. Maar uiteindelijk sijpelde de realiteit toch binnen: dit is een aardbeving."

We bleven dan maar buiten slapen en hoorden de hele nacht ambulances passeren. Tom Saintfiet

Het was - met een kracht van 7 graden op de schaal van Richter - de zwaarste aardbeving die het land al teisterde. "Het was zeer eng om mee te maken", getuigde ook Saintfiet. "De muren trilden en er vielen dingen van het plafond en de muren naar beneden. Ik heb nog nooit in mijn leven een gebouw zo zien bewegen." "Toen het ophield, begon ik te rennen om te controleren of mijn team ook uit hun kamers was geraakt. We renden dan maar allemaal samen naar buiten." Daar bleven Saintfiet en de zijnen ook om - in de open lucht - de nacht door te brengen. "Er werd ons verteld dat we niet meer terug konden naar onze kamers. We bleven dan maar buiten slapen en hoorden de hele nacht ambulances passeren." "Een vreselijke ervaring, maar dat was het vooral voor de vele slachtoffers. Onze gedachten zijn bij hen."

Wat met de wedstrijd morgen?