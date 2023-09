"Geen wonder dat mijn broer zijn telefoon niet opnam." US Open-laureate Coco Gauff heeft op sociale beelden een filmpje gedeeld van haar broer die volledig uit zijn dak gaat na haar beslissende punt in de finale tegen Aryna Sabalenka. "Volgens de legende is hij nog steeds aan het schreeuwen", voegde ze er met een knipoog aan toe.