Manchester United zet Antony tijdelijk op non-actief na beschuldigingen van geweld

Manchester United moet zich opnieuw in de haren krabben. Nadat eerder jeugdproduct Mason Greenwood beschuldigd werd van huiselijk geweld, staat Antony nu ook in het oog van de storm door dezelfde reden.



Antony's ex-vriendin Gabriella Cavallin beschuldigde de Braziliaanse international van fysiek geweld en bedreigingen. De vrouw deelde onder meer een foto van zichzelf met een hoofdwonde, waarbij ze Antony als dader aanduidde.



Eerder deze week werd de aanvaller ook al uit de Braziliaanse selectie gezet door bondscoach Fernando Diniz om van dezelfde reden.



"Manchester United erkent de beschuldigingen tegen Antony", klinkt het op de site van de club. "Spelers die niet hebben deelgenomen aan internationale wedstrijden moeten maandag weer trainen. Er is echter met Antony afgesproken dat hij zijn terugkeer tot nader order uitstelt om de beschuldigingen aan te pakken."



"Als club veroordelen we geweld en misbruik. We erkennen het belang van de bescherming van alle betrokkenen in deze situatie en we erkennen de impact die deze beschuldigingen hebben op slachtoffers van misbruik", zo besluit de topclub.