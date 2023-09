Louis Vervaeke over emotionele rollercoaster van kopman Evenepoel: "Denk dat stress en druk vrijdag in zijn hoofd hebben meegespeeld"

Voor de start in Pamplona verscheen Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) nog even bij Christophe Vandegoor voor een korte babbel. De Belg ging dieper in op de emotionele tweedaagse van kopman Remco Evenepoel. "Ik had vooral veel medelijden, want we zagen dat hij echt wel een mentale klap had gekregen."