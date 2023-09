Evenepoel rijdt bevrijd rond in nieuwe rol als vrijbuiter: "Vingegaard wilde me maar niet geloven"

Na een versnelling van Rui Costa en zijn medevluchters moest Remco Evenepoel zijn droom van twee ritzeges op rij in de Vuelta opbergen.

"Je kan niet alles willen", haalt de Belgische kampioen glimlachend zijn schouders op. "Ik ging best diep vandaag. Toch bleef Klaas (Lodewyck) me pushen in mijn oortje om door te gaan. Met een 4e plek heb ik het maximale eruit gehaald."

Evenepoel ging vandaag opnieuw vroeg in de aanval en was erg gretig. Met het oog op de bollentrui, ritwinst of beide?

"Beide", vertelt hij. "Maar ik voelde vrij snel dat mijn benen nog vol zaten van gisteren. Ik denk niet dat er een overwinning in zat tegen de frisse mannen in de vlucht vandaag."