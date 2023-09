Klimaatactivisten doorbreken momentum Gauff met oponthoud van 50 minuten: "Ik kan er niet boos op zijn"

Coco Gauff tilde na haar overwinning niet al te zwaar aan de onderbreking. "Ik zeg altijd dat je moet uiten wat je voelt en waar je in gelooft. Het gebeurde op een vreedzame manier, dus ik kan er niet kwaad om worden", zei de Amerikaanse.

"Ik wil natuurlijk niet dat dit gebeurt als ik met 6-4, 1-0 voorsta en ik wilde dat het momentum zou blijven", aldus Gauff. "Maar hé, als dat is wat ze nodig vonden om hun stem te laten horen, dan kan ik er niet echt boos om worden."

Het veiligheidspersoneel van de US Open en enkele politieagenten konden twee actievoerders, die T-shirts droegen met de slogan "End Fossil Fuels", snel afvoeren. Maar een derde man had zijn blote voeten vastgelijmd aan de tribune. Daardoor lag de halve finale alsnog 50 minuten stil.

Het is niet de eerste keer dat klimaatactivisten grote sportevenementen verstoren. In juli werden drie mensen gearresteerd nadat ze een tenniswedstrijd op Wimbledon hadden onderbroken door oranje confetti en puzzelstukjes over de baan te strooien. Ook wedstrijden in de Premier League, het WK snooker en de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië zijn doelwitten geweest.