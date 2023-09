Sabalenka juicht te vroeg, maar knokt zich wel naar US Open-finale tegen Gauff

Na 7 gewonnen punten vierde ze al haar zege, maar in een supertiebreak moet je er 10 winnen. Dat was ze even vergeten.

Omdat ze Keys duidelijk de baas was in de tiebreaks?

Dat verliep niet zonder slag of stoot. In de eerste set kon ze geen enkel game winnen tegen thuisspeelster Madison Keys , in de tweede set kwam ze 5-3 achter.

Aryna Sabalenka , volgende week de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst, heeft voor het eerst in haar carrière de finale van de US Open bereikt.

Sabalenka juicht te vroeg:

Coco Gauff in de voetsporen van Serena Williams

Tegenstandster zaterdag wordt Coco Gauff. De 19-jarige speelster is de eerste Amerikaanse tiener in de finale van de US Open sinds Serena Williams in 2001.

Gauff plaatste zich met een zege op de Tsjechische speelster Karolina Muchova. In de eerste set speelde ze een dubbele break kwijt, maar ze won die wel (6-4).

Daarna eisten klimaatactivisten de aandacht op. Eentje had zijn voeten vastgelijmd aan de tribunes van het Arthur Ashe-stadion. De wedstrijd lag bijna een uur stil.

Na de onderbreking liet Gauff een eerste matchpunt liggen. Ze zou er nog 4 nodig hebben. Bij nummer 6 was het raak voor de publiekslieveling in New York.

Voor Gauff wordt het haar tweede grandslamfinale. Vorig jaar verloor ze van Iga Swiatek op Roland Garros.