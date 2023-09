Cian Uijtdebroeks (5e) verbaast zichzelf op Tourmalet: "Tijdens de Tour keek ik nog naar al die mannen op tv"

Voor de 20-jarige Cian Uijtdebroeks is de Ronde van Spanje één grote ontdekkingstocht. Maar in de etappe naar de Tourmalet was hij zelf de ontdekking van de dag, toch voor wie het wielrennen maar vanaf een afstand volgt.

"Ik wist dat deze etappe mij op papier moest liggen. Mijn punch is niet zo goed, dus die punchy ritten liggen me niet zo. Maar nu was het heel veel klimmen. Iedereen ziet een ganse dag af."

"In het begin van de rit voelde ik mij top, maar in het 2e deel heb ik nog afgezien door zadelpijn. Ik kon gelukkig de knop omdraaien en de pijn verbijten."

"Op de laatste klim heb ik aan niets meer gedacht. Ik probeerde gewoon zo lang mogelijk te volgen."

Toen Vingegaard zijn beslissende aanval inzette, probeerde Uijtdebroeks even te volgen. "Maar dat was uiteindelijk geen optie. Ik voelde dat ik mijzelf dan had opgeblazen."

Met welk gevoel staat hij dan op de top van de Tourmalet? "Pijnlijk in de benen, maar heel goed in het hoofd."