Kopecky na 1e tijdritzege: "Ga me er niet op toeleggen, heb al genoeg om op te focussen"

Wat kan ze niet? Wereldkampioen op de weg en op de piste, en nu dus ook winnaar van een tijdrit in de WorldTour. "Dat ik dat in eigen land kon doen, gaf extra motivatie."

In Leuven kreeg ze in haar Belgische driekleur veel steun van het Belgische publiek. "Als je bezig bent met je inspanning, zie je het volk naast de weg niet echt, maar je hoort het natuurlijk wel. Mijn ploegleider Danny Stam herinnerde me er ook nog even aan door te zeggen: "Kijk naar al die mensen hier, die staan hier voor jou". Dat gaf een extra boost."

"Ik ben blij met deze overwinning, maar het is wel anders om een tijdrit te winnen dan een solozege of een sprintoverwinning. Je komt met de beste tijd over de finish en daarna heb je zelf niets meer in handen en moet je afwachten tot iedereen klaar is. Maar ik was niet nerveus. Ik liet het op me afkomen."

"Ik wist dat deze korte tijdrit binnen mijn mogelijkheden lag, daarom had ik er een doel van gemaakt. Als je het eindklassement in dit soort etappewedstrijden wil winnen, moet je over een goede tijdrit beschikken."

"Ik ben blij dat ik stappen heb gezet op de tijdritfiets, maar ik ga me er niet op focussen. Je kunt alleen een specialist worden als je je volledig op het tijdrijden toelegt. En ik heb al genoeg om op te focussen."