Geen WK Ironman op het mythische Hawaï, wel in Nice: waarom nieuwe locatie voor verrassing kan zorgen

Het WK Ironman voor mannen vindt dit jaar niet plaats in het tropische decor van Hawaï, wel aan de Azurenkust in Nice. Deelnemer Pieter Heemeryck somt de voor- en de nadelen op.

Een aardverschuiving in de triatlonsport. Vandaag wordt het wereldkampioenschap bij de mannen niet meer in Hawaï, maar wel in Nice georganiseerd. "Ik was ook verbaasd toen ik het nieuws hoorde", klonk het ook bij triatleet Pieter Heemeryck. "Maar toen ik het allemaal wat liet bezinken, zag ik ook enkele voordelen naar boven komen drijven."

De atleten zwemmen niet langer in de oceaan.

Zo was de Ironman op Hawaï slachtoffer van zijn eigen succes geworden. Het was er elk jaar meer en meer over de koppen lopen.

"Het eiland zat bomvol", legt Heemeryck uit. "Er deden bijna 6.000 atleten mee, op amper twee dagen tijd. Je kon nergens meer rustig trainen, en zowel het eten als de accommodatie was zeer duur geworden."

Dezelfde grandeur als Hawaï heeft Nice nog niet, maar Heemeryck ziet dus een groot pluspunt bij de nieuwe locatie. "Oké, het zou leuker zijn moest het op het mythische eiland doorgaan, maar nu kunnen er eens meer familieleden komen kijken. Een vlucht naar Nice of een vlucht naar Hawaï is toch een immens verschil."

(Te) zwaargewicht

Ook de wedstrijd an sich zal ook volledig verschillend zijn met de vorige edities. Zo zal er gezwommen worden in de Middellandse Zee in plaats van de Grote Oceean en liggen er veel meer hoogtemeters op het fietsparcours.

"Je hoort het overal: niemand kan voorspellen wat er deze keer zal gebeuren", weet ook Pieter Heemeryck. "Het kan een zeer speciaal WK worden"

Neem nu de twee topfavorieten: Magnus Ditlev en Jan Frodeno, twee beren van bijna 2 meter. "Die moeten veel meer gewicht meenemen op het bergachtige parcours, natuurlijk. Het is koffiedik kijken hoe zij uit de verf komen op dit nieuwe parcours. Het zal een kat-en-muisspel worden met de lichtgewichten."

Zelf is Nice niet meteen een hoofddoel voor Heemeryck. "Ik ben wel blij dat ik me meteen gekwalificeerd heb in Hamburg, maar ik mik toch nog steeds op volgend seizoen. Dan staat Hawaï opnieuw in het vet aangeduid."



"Ik heb wel het geluk dat ik bergop redelijk goed ben. Dat moet hier een voordeel zijn. Ik ambieer alvast een plekje in de top 10, maar als ik het niveau van de voorbije weken haal, hoop ik op meer."

