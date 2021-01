Frederik Van Lierde is de nieuwe coach van Pieter Heemeryck

Frederik Van Lierde ging eind 2020 met pensioen. Het coachen zit hem in het bloed en dus lag het in de lijn van de verwachtingen dat hij snel een (Belgische) topper onder zijn hoede zou nemen.

Dat is met Pieter Heemeryck gebeurd. Heemeryck is een 31-jarige Leuvenaar die de afgelopen 4 jaar samenwerkte met de Tsjech Lubos Bilek.

"Het doel van mijn verbintenis met Frederik Van Lierde is vooral om beter te worden op de langere afstanden", zegt Heemeryck aan 3athlon.be.

"Niet dat ik niet tevreden was over mijn vorige coach, maar in coronatijden konden we weinig contact hebben. Frederik is al twee jaar de coach van mijn broer Sander, en zo is alles in een stroomversnelling terechtgekomen."

De samenwerking tussen Heemeryck en Van Lierde is ondertussen al een maand opgestart. Kwalificatie voor de Ironman in Hawaï wordt een van zijn grote doelstellingen voor 2021.