Belgische dressuurploeg plaatst zich op EK voor Olympische Spelen in Parijs

Op het EK dressuur in Riesenbeck heeft de Belgische ploeg een ticket versierd voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. De Belgen zetten op het EK hun beste jaarprestatie neer. Ze werden 8e en dat volstond voor de kwalificatie voor de Spelen. België gaat voor het eerst naar de Spelen in de drie olympische paardensportdisciplines.