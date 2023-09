Elisa Balsamo dient Lorena Wiebes zeldzaam sprintverlies toe in rit 1 van Simac Ladies Tour

Zowat iedereen wist bij de start al dat er na 139 kilometer gesprint zou worden in Gennep. Er waren onderweg enkele schuchtere aanvalspogingen, zonder veel succes.



In de laatste kilometer zette Lotte Kopecky zich à la Van Aert op kop als lead-out voor Lorena Wiebes.



De Europese kampioene zag aan haar linkerkant Elisa Balsamo opdoemen, die van geen wijken wou weten en uiteindelijk zelfs als eerste finishte. Het was bijna 7 maanden geleden sinds de ex-wereldkampioene nog eens kon winnen.



Achter dat duo eindigde proloogwinnares Charlotte Kool op de derde plaats. Ze verzekert zich zo van een dagje langer in de leiderstrui.



Morgen maakt de rittenkoers een uitstapje naar Leuven, waar een tijdrit over 7,1 kilometer op het programma staat.