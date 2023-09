Debutant Lennert Van Eetvelt vecht tegen ziekte: "Het ging goed..."

Lennert Van Eetvelt was niet met klassementsambities naar de Vuelta afgezakt. In het openingsweekend eindigde hij in Barcelona in de top 10, in de zware klimritten stak hij ook geregeld zijn neus aan het venster.

"Het gaat zeer goed", legde onze reporter in Spanje aan de klimmer voor. "Het ging zeer goed", was zijn verrassend antwoord.

"In de eerste week was mijn vorm supergoed, maar ik had toch op meer gehoopt. We hebben niet superveel kansen gekregen, want de klassementsploegen hielden de controle."

"En na die helse reisdag ben ik lichtjes ziek geworden", doelt Van Eetvelt op de tumultueuze vliegtrip van zondag. Een van de chartervluchten moest door het noodweer uitwijken, waardoor sommige renners pas rond 3 u 's nachts in hun hotel arriveerden.