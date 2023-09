Anderlecht is voor de rust al klaar met Poolse kampioen in Champions League

Om in de groepsfase van de Champions League te raken moet Anderlecht eerst nog twee rondes overwinnen. De eerste is een minitoernooi en hun eerste match, meteen ook de halve finale, speelde Anderlecht in Polen tegen de Poolse kampioen.

In de competitie liet paars-wit al een vroeg steekje vallen tegen Gent, maar de focus lag wel op het Kampioenenbal. En in Katowice nam Anderlecht ook meteen het heft in handen. Anderlecht was baas met vroege kansen voor Schenk en Delabre, maar op een goal was het wachten tot na het kwartier. Na een balletje achteruit van Buabadi schilderde Vatafu de bal in de verste hoek.

De Polen deden niets terug en Anderlecht bleef aandringen. Na het halfuur ging het dan plots snel. Na een mooie aanval maakte Buabadi de 2-0 en enkele minuten later gaf ze haar tweede assist van de avond. De Caigny kopte haar krul binnen. Op slag van rust was het dan helemaal kat in het bakkie. Delabre schoot nog op de paal, maar Jacobs werkte de rebound af.

De tweede helft was een maat voor niets. Anderlecht controleerde de partij zonder nog echt veel grote kansen te versieren. Tot invalster Ouzraoui in de blessuretijd nog eens op doel afkon. Na een goeie doorsteekpass bleef de WK-gangster kalm en ze werkte de 5-0 voorbij de Poolse doelvrouw.

Anderlecht staat nu in de finale van het minitoernooi. Daarin wacht zaterdag een sterkere tegenstander: de Noorse kampioen Brann Bergen.