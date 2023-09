Niet coach, maar CEO stapt op na mindere seizoensstart OH Leuven

Peter Willems was in het begin van het seizoen al in het vizier gekomen van de ontevreden fans van OH Leuven. Na de 5-1-pandoering tegen Union scandeerden ze "Willems buiten".

Ook vorige week eisten de supporters van het sfeervak van OHL nog eens het ontslag van Peter Willems en coach Marc Brys in een open brief.

Afgelopen weekend boekte OHL wel zijn eerste overwinning van het seizoen tegen rode lantaarn KV Kortrijk, maar Willems houdt het toch voor bekeken. De CEO stapt zelf op na de 5 op 18.

Willems was sinds 2019 aan de slag bij OHL. Hij kwam toen over van de Europese voetbalbond UEFA.

"Hij heeft bijgedragen aan een periode van aanzienlijke vooruitgang, waarbij de club, na de promotie in 2020, een vaste waarde in de Jupiler Pro League is geworden", klinkt het bij OHL.

"De Raad van Bestuur wil Peter bedanken voor zijn bijdrage gedurende zijn periode bij de club en wenst hem het allerbeste in zijn verdere carrière."