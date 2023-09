Wereldkampioen en WK-leider Bagnaia crasht zwaar in 2e bocht in Catalonië

Francesco Bagnaia had al 5 van de 10 Grote Prijzen gewonnen dit seizoen en was ook in Catalonië goed uit de startblokken geschoten.



De Italiaan kon de massale crash (met Bastiannini, Zarco, Marquez, Di Giannantonio en Bezzecchi) vermijden, maar een bocht later ging het wel mis voor de Ducati-rijder.



Bagnaia ging zwaar onderuit, rolde over de piste en werd ook nog eens aangereden door de KTM van Brad Binder.



De race werd meteen stilgelegd en Bagnaia werd in een ambulance afgevoerd. Hij is wel altijd bij bewustzijn geweest.

Hierna werd de race herstart, maar WK-leider Bagnaia zal sowieso geen punten kunnen sprokkelen en is mogelijk een tijdje buiten strijd.