Met deze klassementen trekt het peloton naar de eerste rustdag in de Vuelta

Tijd voor de eerste rustdag: maandag wordt er niet gekoerst in de Ronde van Spanje. De renners (en de organisatie) zullen er niet rouwig om zijn na een bewogen openingsweek. Sepp Kuss begint dinsdag als leider aan de tijdrit met deze verschillen in het klassement. Remco Evenepoel werd in de daguitslag op 2 seconden van Primoz Roglic gezet.