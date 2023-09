Vooruitblik WK roeien: deze 3 boten mikken op een olympisch ticket

Skiff: Tim Brys

vereiste voor de Olympische Spelen: top 9 op het WK

De bekendste roeier in ons land luistert naar de naam Tim Brys (31).



In Tokio werd hij samen met Niels Van Zandweghe 5e in de dubbeltwee bij de lichtgewichten, intussen gaat hij al twee jaar solo in de open categorie. Zijn gewicht is daarom geëvolueerd van 72 naar 85 kilogram.

Pim Raaben (technisch directeur topsport bij de Vlaamse Roeiliga): "Tim doet het fantastisch tot nu toe. Hij heeft al mooie resultaten behaald dit seizoen, hij bewijst dat hij meekan met de besten. Tim is erg professioneel, hij gaat zorgen dat hij er staat."