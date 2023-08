Nog maar eens goud voor Bart Swings op WK skeeleren, zilver voor Jason Suttels

Het wegprogramma van het WK skeeleren in Italië werd afgesloten met de puntenkoers. En met een Belgisch een-tweetje.



Bart Swings verzamelde met een vroege vlucht een karrenvracht punten, waardoor hij niet meer bijgebeend kon worden. Jason Suttels sloeg dan weer toe in het 2e deel van de koers. Hij won ook de eindsprint, die hem na Swings het zilver opleverde.

"We hadden de wedstrijd in handen", zegt Swings over de puntenkoers. "Dit was ons scenario."

Met een 3e gouden medaille erbij zit Swings nu aan 5 plakken op dit WK. Vier jaar geleden in Barcelona was hij goed voor 6 medailles.