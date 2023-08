Genk-voorzitter Peter Croonen schetst belang van duel in Turkije: "Match van 5 miljoen"

"Maar dat is allemaal voorbij, nu moeten we ons concentreren op de match van morgen tegen Demirspor. Dat is van de 3 Europese clubs waar we tegen speelden de meest voetballende. Het is misschien minder een blok en daar liggen onze kansen."

"We hadden het anders gehoopt en het had ook anders kunnen verlopen. De prestaties van de ploeg waren beter dan de resultaten", zegt voorzitter Peter Croonen.

Het zit Racing Genk niet helemaal mee de laatste maanden. Er was al het voor de Limburgers hartverscheurende slot van de competitie, waar het de titel in de slotseconden uit de handen zag glippen.

Adana Demirspor is wellicht de best voetballende ploeg van de 3 Europese clubs waartegen we al gespeeld hebben.

Geen kleingeld

Peter Croonen denkt als voorzitter natuurlijk ook aan de centen. Kwalificatie voor de Champions League was de jackpot geweest, maar ook de groepsfase van de Conference League zou financieel een boost zijn.

"We spreken dan over 4 à 5 miljoen euro, afhankelijk van hoeveel punten je haalt. Voor Genk is dat geen kleingeld."

"Dat zou een rol kunnen spelen in het dossier van de nieuwe spits, al staat het in principe los van elkaar.- We hopen dat het in orde komt, we hebben nog een paar dagen."

Mike Trésor stapte niet mee op het vliegtuig richting Turkije, hij lijkt Genk te verlaten. "Zolang het niet getekend is, is dat geen uitgemaakte zaak. Maar de kans is groter dat hij niet meer voor Genk speelt dan wel."

"Trésor zou nog de enige vertrekker moeten zijn, al weet je het nooit tot het einde van de mercato."