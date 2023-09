Racing Genk zorgt na doldwaas duel en penalty's voor Belgisch vijftal in Europa

Demirspor - Genk in een notendop:

Een eindeloze slijtageslag in Adana

Een slijtageslag waarvan enkel het resultaat herinnerd zal worden.

Racing Genk was helemaal nergens voor de rust. Enkel doelman Maarten Vandevoordt leek begrepen te hebben dat bloed en zweet nodig waren om tranen

te vermijden over een dreigend seizoen zonder Europees voetbal voor Genk.

Zweten deed iedereen in een warm Turkije, maar de doelman van Genk bekocht een van zijn vele uitstekende reddingen voor rust ook letterlijk met een bebloed hoofd na een stevige botsing.

Diep in de extra tijd van de eerste helft werd Vandevoordt dan toch geklopt. Hrosovsky had de bal met de hand geraakt in het eigen strafschopgebied. Spits Ndiaye trapte in twee pogingen binnen.

De Turken hadden nog een doelpunt nodig, maar na de pauze liep hun energietank langzaam leeg. Genk kreeg fysiek de bovenhand, maar Oyen en Tolu lieten de beste kansen liggen in de extra tijd.

De wedstrijd verzandde in een bijna vervelend schouwspel van spelers die bleven liggen en verkeerde keuzes maakten. De hitte werkte onverbiddelijk op iedereen.

Penalty's moesten de beslissing brengen.

Bij de derde poging voor Demirspor miste Belhanda. Genk bleef foutloos en mag terecht naar de Conference League.