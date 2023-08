Roberto Mancini wordt in Saudi-Arabië de best betaalde voetbaltrainer ter wereld: "Maar ben geen tovenaar"

Roberto Mancini nam medio augustus verrassend ontslag als bondscoach van Italië, waar hij sinds 2018 aan het roer stond. Enkele dagen later kwam de aap al uit de mouw: de voormalige aanvaller van onder meer Sampdoria was net als Cristiano Ronaldo en co gezwicht voor de Saudische oliedollars.

Als bondscoach van Saudi-Arabië zal Mancini naar verluidt jaarlijks een slordige 30 miljoen euro opstrijken, wat van de Italiaan de best betaalde voetbaltrainer ter wereld maakt.

Met Mancini willen de ambitieuze Saudi's eindelijk nog eens een prijs pakken. "Ons doel is om na 27 jaar nog eens de Asian Cup te winnen", sprak de Italiaan op zijn eerste persbabbel als bondscoach.

"We hebben eerst nog 4 vriendschappelijke wedstrijden. Daarna volgen 2 WK-kwalificatiewedstrijden en dan houden we een 20-daags trainingskamp om het team klaar te stomen voor de Asian Cup."

"We hebben veel talent en als we hard werken kunnen we onze doelen bereiken, maar ik ben geen tovenaar", temperde Mancini tegelijk ook de verwachtingen.

De Italiaan sprak ook over het Saudische voetbal, na een zomer waarin - met dank aan het publieke investeringsfonds - massaal ronkende namen uit het mondiale voetbal geïmporteerd werden. Mancini trok een parallel met het Italiaanse voetbal.

"Veel grote buitenlanders zijn ook naar de Serie A gekomen. Daar is de competitie en het voetbal ook sterker van geworden. Voor de Saudische spelers is dit dus een goede zaak", aldus Mancini, die een contract ondertekend heeft tot 2027.