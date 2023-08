Roberto Mancini (58) stapt op als bondscoach van Italiaans nationaal elftal

Tien maanden voor het begin van het komende EK in Duitsland moet Italië op zoek naar een nieuwe bondscoach.



Roberto Mancini neemt met onmiddelijke ingang ontslag als trainer van de Europese grootmacht. De reden voor zijn vertrek is nog niet bekend.



Mancini kwam in 2018 aan het roer bij de Squadra Azzurri, net nadat Italië zich niet had weten te kwalificeren voor het WK in Rusland.



De voormalige profvoetballer krikte het niveau van de Italiaanse ploeg opnieuw op en bezorgde het land in 2021 zelfs een Europese titel. Op Wembley ging Engeland toen voor de bijl na strafschoppen.



Na de Europese triomf stapelde Mancini de wisselvallige resultaten opnieuw op, waardoor ook de kwalificaties voor het WK in Qatar niet werden overleefd.



De Italiaanse voetbalbond meldt dat een van de komende dagen een opvolger aangeduid zal worden