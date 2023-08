Gezocht: kandidaat-overnemer voor de rode leiderstrui van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel blinkt in het rood, maar net als in de Ronde van Italië hoopt hij die leiderstrui zo snel mogelijk door te geven aan een tussenpaus. Toen was dat Andreas Leknessund, maar wie werpt zich nu op als tijdelijke overnemer?

Profiel 1: een jonge debutant

Wat goed is, komt snel, dat weet Remco Evenepoel zelf als geen ander. Misschien is het wel een idee om de rode trui af te geven aan de volgende Remco.



Groupama-FDJ heeft wat dat betreft met Lenny Martinez (op 11") een topkandidaat in huis. De 20-jarige Fransman staat, geholpen door de goeie ploegentijdrit van zijn team, zowaar 3e.



3 plaatsen lager vinden we met Cian Uijtdebroeks (op 33") iemand met hetzelfde profiel. Uijtdebroeks solliciteerde al openlijk, zij het met een kwinkslag, naar het rojo.



Een van beide golden boys in het rood zou veel sympathie kunnen oogsten bij de wielerfans, maar het wordt niet makkelijk om daarin te slagen. Zullen ze zo vroeg in de Vuelta niet eerder willen aanklampen bij de toppers dan nu al voor de vlucht te kiezen? Wegrijden bij die toppers is dan de enige optie, geen sinecure. Voor Soudal-Quick Step houdt een Martinez of Uijtdebroeks in het rood ook een risico in. Zijn ze zeker dat deze jongens, die hun eigen plafond nog niet kennen, er zullen doorzakken in het 2e deel van de Vuelta? Slaagkans: 10%

Cian Uijtdebroeks

Profiel 2: een vriend van het huis

Het Landismo kreeg in de eerste bergrit van deze Vuelta al meteen een knauw, want Mikel Landa (op 1'43") moest naar Arinsal net geen anderhalve minuut prijsgeven op zijn toekomstige ploegmaat Evenepoel.



Maar dat wil niet zeggen dat deze koers voor Landa al verloren is. Misschien schuilt er een kans in om bij een volgende bergrit mee te sluipen in de vlucht.



Want, aan wie zou Soudal-Quick Step beter het rood kunnen schenken dan aan een renner die in 2024 op de loonlijst zal staan? Landa kan een paar dagen in het rood pronken in eigen land en zodra er een sein komt 'van bovenaf' dat het welletjes is geweest, zal hij ongetwijfeld gedwee luisteren.



En wat moeten we geloven van de fusiegeruchten rond Soudal-Quick Step en Ineos? Als die op waarheid berusten, kan het ook een idee zijn om de trui door te geven aan iemand van die ploeg. Thymen Arensman (op 45") en Egan Bernal (op 3'46") lijken het beste te voldoen aan het profiel: goeie renners, maar niet goed genoeg (meer) om mee te doen voor de hoofdprijs. Slaagkans: 10%

Mikel Landa

Profiel 3: een gepatenteerde aanvaller

Wie de leiderstrui wil erven van Evenepoel zal dat wellicht vanuit de aanval moeten doen. Als we snuisteren in de bovenste regionen van het klassement komen we een aantal troonpretendenten tegen.



Lennard Kämna (op 2'48") heeft altijd wel een aanvalstrom onder zijn koersplunje zitten, dat bewees hij in de maandagetappe al. Zijn ploeg Bora-Hansgrohe lijkt ook sterk genoeg om de koers een tijdje te dragen. Kämna zelf is dan weer niet sterk genoeg om het tot Madrid uit te zingen.



Ook bij Lidl-Trek zouden ze geen 'neen' zeggen tegen een paar dagen rood. Juan Pedro López (op 1'41") mocht in de Giro al eens proeven van een paar dagen roze.



Rudy Molard (op 3'35") was vorig jaar dan weer een eendagsvlieg in de Ronde van Spanje. Misschien kan hij het nu wat langer uitzingen? Of neemt Rémy Rochas (op 1'24") de honneurs waar deze keer?



Zal ook zeker op vinkenslag zitten: David de la Cruz (op 1'16"), die altijd wat meer kan in eigen land en ook nog eens voldoet aan het profiel van de gepatenteerde aanvaller. De man van Astana heeft bovendien een verleden bij Quick-Step, voor wie hij eerder al eens het rood droeg. Ook zijn ploeg- en landgenoot Javier Romo (op 2'39") kiest graag voor het offensief - zoals in de 2e etappe naar Barcelona - en steekt bovendien in vorm. Maar misschien wil Evenepoel zijn trui wel liever aan een landgenoot schenken. Als het Cian Uijtdebroeks niet wordt, dan komt Steff Cras (op 1'07") zeker ook in aanmerking. Die kan zo in één teug zijn pijnlijke (letterlijk) aftocht in de Tour doorspoelen. Slaagkans: 50%

David de la Cruz droeg in 2016 al eens de rode trui.

Profiel 4: een ploegmaat van een concurrent

Soudal-Quick Step wil zich niet 3 weken lang laten oproken door de leiderstrui te moeten verdedigen. Maar waarom kun je de bal niet doorspelen naar de concurrentie? Jumbo-Visma en UAE dan.



Bij UAE vind je met Jay Vine (op 51") een topkandidaat terug. Vorig jaar won de Australiër 2 bergritten en droeg hij 10 dagen de blauwe bollentrui. Vine lijkt instabiel genoeg om niet meer te zijn dan een tussenpaus. Datzelfde kan gezegd worden van zijn ploeggenoot Marc Soler (op 42"), de meest strijdlustige renner vorig jaar. Jumbo-Visma zal er misschien alles aan willen doen om het rood bij The Wolfpack te houden, maar mocht de trui toch naar het gele leger verhuizen, dan is superknecht Sepp Kuss (op 49") misschien een optie. Of vertrouwen ze bij Soudal-Quick Step dat zaakje niet? Slaagkans: 10%

Marc Soler

Profiel 5: een concurrent

Het is, ten slotte, ook mogelijk dat Evenepoel zijn rode trui niet kwijtgeraakt aan een overgangsfiguur, maar aan een hoofdpersonage in het Vuelta-verhaal. Dat hij gewoon op zijn waarde geklopt wordt in een van de komende bergritten dus. In tegenstelling tot alle bovenstaande opties geen ideaal scenario dus.



Dan kijken we uiteraard naar het duo van Jumbo-Visma, met Jonas Vingegaard (op 31") en Primoz Roglic (op 37"), maar ook naar Juan Ayuso (op 38"), die een sterke indruk maakte op de eerste aankomst bergop.



Of wordt het uiteindelijk Enric Mas (op 5"), die Evenepoel momenteel het dichtste benadert in de stand? De Spanjaard werd al 3 keer 2e in het eindklassement, maar hij droeg nog geen dag het rood. "Slaagkans": 20%

Enric Mas