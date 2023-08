90 minutes: "José Mourinho weet dat je Romelu Lukaku moet koesteren"

Door de langdurige blessure van Tammy Abraham en de twijfels over Andrea Belotti - vorig seizoen 0 goals! - was AS Roma nog naarstig op zoek naar een spits in de laatste dagen van de transferperiode. Die aanvaller hebben de Romeinen nu gevonden met Romelu Lukaku.

"Romelus en Remus", glimlacht Filip Joos in 90 minutes, met een knipoog naar de legende over het ontstaan van de Eeuwige Stad. "Hij zal er gigantisch veel liefde krijgen."

En liefde, dat is precies wat Lukaku nodig heeft om te renderen. "José Mourinho weet dat je Lukaku moet koesteren", aldus Joos. "Het voetbal van Mourinho is hem in principe ook op het lijf geschreven."

"Roma heeft deze zomer ook Houssem Aouar gehaald, echt een heel goeie voetballer. En er is ook nog Paulo Dybala. Dan heb je wel iets. Dybala en Lukaku samen, dat werkt wel, denk ik. Dat is ook wat Inter vorige zomer wilde."

De Romeinen zullen Lukaku voor één seizoen huren van Chelsea. Wat daarna? "Stel dat hij het goed doet en Roma de Champions League haalt, dan denk ik dat een verlengd verblijf in Rome wel mogelijk is", meent Filip Joos. "En dan zal hij zijn eigen ruiten ook niet meer ingooien."