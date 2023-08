Kyron McMaster dient Karsten Warholm eerste Diamond League-nederlaag in 5 jaar toe

Karsten Warholm was al sinds september 2018 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. In die periode (maar ook daarvoor) won hij 1 olympische titel, 3 wereldtitels en 2 Europese titels.



Maar Warholm is dus ook gewoon maar een mens. Kyron McMaster, uit de Britse Maagdeneilanden, moest vorige week op het WK nog vrede nemen met het zilver, maar deze keer waren de rollen omgekeerd. McMaster gooide zich net iets eerder over de finish: 47"27 tegen de 47"30 van Warholm.



Er kwamen ook 3 Belgen in actie in Zürich. Dylan Borlée deed het voortreffelijk, met een 3e plaats op de 400 meter (45"67), Timothy Herman wierp zijn speer 76,24 meter ver, goed voor een 10e plaats. Ben Broeders, ten slotte, ging over 5,75 meter in het polsstokspringen, waarmee hij 8e werd.