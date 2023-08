BEKIJK: Ferrari verknalt pitstop van Leclerc: "Toch wonnen we meer tijd dan we verloren"

Het werd een weekend om snel te vergeten voor Charles Leclerc in Zandvoort. Bij de kwalificaties verloor de Monegask in Q3 de controle over zijn stuur en knalde zijn Ferrari in de muur.

In zijn poging om zijn foutje te herstellen in de race ging Leclerc iets te voortvarend te werk. Na contact met Lando Norris raakte zijn voorvleugel beschadigd.

Een pitstop dan maar? Een nieuwe voorvleugel lag evenwel niet klaar en tot overmaat van ramp waren ook nog geen nieuwe banden ter beschikking.

Toen even later de 21-jarige debutant Liam Lawson, de vervanger van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, een inhaalmanoeuvre kon uitvoeren bij Leclerc, hadden ze bij Ferrari genoeg gezien. Einde race.

Leclerc baalde als een stekker, maar nam zijn mecaniciens niets kwalijk voor de mislukte pitstop. "Het was de juiste keuze, ook al stonden de jongens nog niet klaar", zei hij. "We hadden veel meer tijd verloren als we op de baan waren gebleven. Om eerlijk te zijn, we wonnen meer tijd dan we verloren."

Toch riep het geklungel van Ferrari herinneringen op aan vorig jaar. Toen lagen bij de pitstop van Carlos Sainz maar drie banden klaar in Zandvoort. Ging teambaas Fred Vasseur dat net niet aanpakken?