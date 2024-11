Ferrari maakte knoeiboel van Las Vegas: "Word wakker, jongens!" en "Lief zijn naait me elke f***ing keer"

De Grote Prijs van Las Vegas draaide vooral rond de wereldtitel van Max Verstappen en in mindere mate rond de dubbel van Mercedes. Daarnaast viel ook het geknoei van Ferrari op. Charles Leclerc kwam vloekend over de finish.

Het asfalt in Las Vegas had weinig genade met de banden van de F1-auto's en dat gooide alle plannen bij Ferrari in de war. Bij de tweede pitstopronde liep het helemaal fout.

Met Carlos Sainz en Charles Leclerc pakte Ferrari kostbare punten in de GP van Las Vegas dankzij een derde en vierde plaats. Maar dat was eerder ondanks dan dankzij het teamwerk van Ferrari.

De knoeiboel met de pitstop was niet het enige brandje dat geblust moest worden bij Ferrari. Leclerc, die in het eerste deel van de race op versleten banden ploegmaat Sainz had laten passeren, kon zich niet inhouden na de race.

In een conversatie met zijn ingenieur Bryan Bozzi vlogen de vloekwoorden in het rond.

Bozzi: Charles, je hebt gedaan wat je moest doen... bedankt





Leclerc: Yeah. Yeah-yeah. Yeah, ik heb mijn job gedaan, maar lief zijn naait me elke f***ing keer. Elke f***ing keer.

En zo ging het nog even door. Blijkbaar was Leclerc boos, omdat Sainz hem na zijn tweede pitstop had voorbijgestoken ook al had het team hem verzekerd dat dat niet het geval ging zijn.

Ferrari-baas Fred Vasseur had in Las Vegas wat brokken te lijmen.