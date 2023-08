BEKIJK: Regen is even spelbreker in Zandvoort, maar kan Max Verstappen niet van nieuwe zege houden

Regen zorgt voor tactische bandenkeuzes in openingsfase

Vanaf de start kregen de racers de nodige regenval te verwerken. Het weerhield Max Verstappen er niet van zijn pole succesvol te verdedigen. Oude rot Fernando Alonso (Aston Martin) sprong meteen van P5 naar P3.



Een eerste tactische twist volgde al meteen een ronde later. Onder meer Sergio Pérez (Red Bull) dook de pits binnen voor intermediate banden. Het leverde de Mexicaan de leiderspositie op, nadat Verstappen en Alonso een ronde later hetzelfde deden.



Toch bleven de donkere wolken een onvoorspelbare factor. 10 ronden later kreeg de wereldkampioen slicks onder zijn Red Bull geduwd. Pérez kwam één ronde later binnen en moest de leiderspositie opnieuw aan zijn ploegmaat laten.



Logan Sargeant (Williams Racing) verging het dan weer veel minder goed. Net zoals in de kwalificaties parkeerde de Amerikaan zijn bolide in de bandenmuur. Game over.