Annemiek van Vleuten wint Ronde van Scandinavië, slotetappe is prooi voor Cecilie Uttrup Ludwig

De laatste rit in de Ronde van Scandinavië voerde het peloton van Middelfart naar Haderslev, een etappe van net geen 144 km op Deense bodem. Leidster Annemiek van Vleuten begon met een voorsprong van 17 seconden op eerste achtervolgster Cecilie Uttrup Ludwig.

De koers barstte echt los in de finale, waarin het peloton 4 keer een nijdige klim voor de kiezen kreeg. Bij de tweede doortocht schudde Uttrup Ludwig al eens stevig aan de boom, maar Van Vleuten gaf geen krimp.

Bij de laatste beklimming had Uttrup Ludwig wel prijs. Bij een snedige aanval op 800 meter van de streep moest Van Vleuten eraf. De Deense stoomde naar ritwinst én de bijhorende 10 bonificatieseconden.

Van Vleuten moest zich zo nog reppen om de eindwinst veilig te stellen. Ze bolde 5 seconden na Uttrup Ludwig over de streep en hield zo uiteindelijk nog 2 tellen van haar bonus over in de eindafrekening.