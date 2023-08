Tom Pidcock wordt na vakantie pas 17e in shorttrack, Schwarzbauer wint in Andorra

De Duitser Luca Schwarzbauer heeft tijdens de wereldbekermanche mountainbike in Andorra-Vallnord de twintig minuten lange shorttrackwedstrijd op zijn naam geschreven.

Half augustus kroonde Pidcock zich in eigen land op het Super-WK in Glasgow nog tot wereldkampioen in de mountainbike, maar die vorm trok hij niet door tot de wereldbekermanche in zijn tweede thuis, Andorra.

Pidcock trok na zijn wereldtitel een week op vakantie, stond in Vallnord zonder verwachtingen aan de start, en finishte in de shorttrack als 17e, en dat met een halve minuut achterstand.

Voorin werd de wedstrijd ondanks het zware parcours en de grote hoogte pas beslist op de streep, waar Schwarzbauer in een lastige sprint bergop de Zwitserse legende Nino Schurter en de Fransman Jordan Sarrou af wist te houden.

Belgisch kampioen Pierre de Froidmont werd 26e op 39", Jens Schuermans 28e op 44". Shorttrackwereldkampioen Sam Gaze stond niet aan de start: hij begint zaterdag voor Alpecin-Deceuninck in de Vuelta.