Belgisch goud op EK squash: Nele Gilis verovert tweede Europese titel

Nele Gilis (PSA 7) heeft zich in het Poolse Wroclaw tot Europees squashkampioene gekroond.

In de finale versloeg de als eerste geplaatste Gilis het Franse tweede reekshoofd Enora Villard (PSA 46) in drie sets: 11-1, 11-7 en 11-3. De eindstrijd duurde 33 minuten.

Voor de 27-jarige is het de tweede Europese titel, na die van 2019. In 2016 en 2022 behaalde ze zilver, in 2017 en 2018 pakte ze brons.

Tinne Gilis, de zus van Nele en Europees kampioene in 2022, kon haar titel niet verdedigen door een lichte blessure. Desondanks steeg ze op de PSA-ranglijst naar een tiende plaats, haar hoogste ranking tot nu.

Volgende week zou ze wel in actie komen op het toernooi van Parijs, een PSA Platinum toernooi waar 190.000 dollar te winnen valt. Onze landgenote is er vrijgesteld in de eerste ronde, net zoals haar zus