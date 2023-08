Niet te stoppen: Nele Gilis dendert foutloos door naar finale EK squash

Nele Gilis werd in 2019 al eens Europees kampioene squash, maar vorig jaar moest ze de titel aan haar zus Tinne laten. Die is er nu niet bij, wegens een lichte blessure.



Gilis liet net als in haar kwartfinale geen set liggen in haar halve finale tegen Marie Stéphan: 11-9, 11-9 en 11-3.

In de finale staat ze andermaal tegen een Française. Enora Villard, de nummer 46 van de wereld, had 5 slopende sets nodig tegen de Finse Soini.