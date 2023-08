Nele Gilis ligt nog altijd op koers om zus Tinne op te volgen als Europees kampioene squash

Tinne Gilis veroverde vorig jaar de Europese titel squash in de wacht, maar door een lichte blessure kon ze haar titel niet verdedigen in Polen.



Toch is de kans niet gering dat het goud binnen de familie blijft, want Nele Gilis is als eerste geplaatst.

Die status van topfavoriete bevestigde ze ook in de kwartfinales tegen Lauren Baltayan, amper 16 jaar jong. De Française werd in amper 20 minuten ingepakt met 11-5, 11-4 en 11-5.

In de halve finales speelt Gilis opnieuw tegen een Française. Marie Stéphan is de nummer 47 van de wereld.