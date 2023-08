Van "een vermeden crisis" tot "een overwinning op métier": een analyse van de vier Belgische zeges in Europa

Goed begonnen... In navolging van Antwerp hebben ook Club Brugge, Genk, KAA Gent en Union mooie zeges geboekt in hun Europese heenduels. Ligt de weg naar de groepsfase voor al onze ploegen open? Onze radiocommentatoren die gisteren in het stadion zaten, schatten het voor ons in.

Peter Vandenbempt over Club Brugge

"Dit is toch een prima resultaat voor Club, zo'n uitoverwinning bij een Spaanse subtopper. Zeker omdat de omstandigheden moeilijk waren. De warmte speelde echt wel een rol en het thuispubliek was geweldig." "Club had het daardoor ook moeilijk in de eerste helft. Het werd gedomineerd door het enthousiasme en de techniek van Osasuna, Ruben Garcia op kop. Bij Club konden ze zelf de bal te weinig in de ploeg houden om de ruimtes te benutten. Al was de beste kans toch nog voor Zinckernagel."

"Na rust was het een pak beter. Club vond een aantal keer de ruimte binnendoor en sloeg op de juiste momenten toe. Door die snelle goal in de tweede helft doofden ze het vuur bij Osasuna en meteen na die gelijkmaker - het enige minpunt van de avond - schoot De Cuyper geweldig raak." "Op métier en efficiëntie maakte Club zo het verschil. Met de vorm en het vertrouwen van dit moment mogen ze zich volgende week niet meer laten verrassen. Osasuna is nu ook geen wereldploeg en in Jan Breydel zal Club gecontroleerd kunnen aanvallen."

Stef Wijnants over Racing Genk

"Racing Genk is van een grote crisis bespaard gebleven. De opluchting binnen de club was enorm dat die twee late goals nog vielen. Niet alleen om Europees in leven te blijven, maar ook omdat de storm rond de grote zwakte in de zestien zo even kan gaan liggen." "Daarmee is het probleem natuurlijk wel nog niet opgelost. Het was onwaarschijnlijk hoe vaak Genk de bal in de box kreeg, maar er gewoon niemand goed stond. Wat konden de middenvelders, Munoz of Fadera nog meer doen? Deze partij maakte nog maar eens duidelijk dat Sor geen positie kan kiezen." "Gelukkig ramde de ingevallen Tolu er toch nog eentje in. Hij moet de komende tijd dan maar het gevecht met zichzelf aangaan om in vorm te geraken. Misschien kan dit doelpunt hem verlossen. Al meen ik dat Genk toch nood heeft aan een stabiele diepe spits om het seizoen goed door te komen."

"Soit, gelukkig was Adana Demirspor een vrij matige ploeg die veel ruimte liet. Genk kon er relatief vlot doorheen voetballen. Alleen zullen ze moeten opletten in Turkije dat ze niet in de val lopen door te snel te veel te willen." "Er zullen geen onnodige ballen verloren mogen worden zoals bij de tegengoal gisteren. Bij Genk zit op de nul spelen niet in het DNA zoals bij Antwerp, maar misschien moeten ze volgende week toch iets meer volk achter de bal houden."

Tom Boudeweel over KAA Gent

"Met een 2-0-overwinning mocht Gent zeker niet klagen. Want het vertoonde spel was eigenlijk echt niet goed. Te veel slordige ballen, te weinig tempo en vooral een spitsenduo dat helemaal niet in de match zat. Cuypers en Orban waren voor een zeldzame keer onzichtbaar." "Iedereen dacht eigenlijk dat het 0-0 zou blijven. Tot Fofana met bijzonder veel geluk toch een openingstreffer vond en Hong nadien met een hele mooie treffer verdubbelde."

"Met deze uitgangspositie moet Gent zich altijd kunnen plaatsen. Vooral omdat er bij APOEL verdedigend wel iets staat, maar ze vooraan echt wel te licht wegen." "Voor een ploeg die vanuit de organisatie speelt, zal het moeilijk worden om Gent onder druk te zetten. Tenzij de Buffalo's even dramatisch spelen als een jaar geleden in Nicosia, toen ze daar met 2-0 verloren."

Glenn Martens over Union

"Union heeft een uitstekende reactie getoond na de tik in Mechelen. Het openingshalfuur was bijzonder goed: veel beweging, dreiging langs alle kanten en zelf amper in de problemen gekomen."

"Lugano heeft eigenlijk maar één grote kans gekregen, toen het 1-0 stond. Voor de rest toonden de Zwitsers zich niet echt gevaarlijk. Het speelt evenmin in hun voordeel dat ze weinig gestalte hebben." "Als Union volgende week een laag blok neerzet, moet een dubbele bonus dus zeker volstaan. Al wilde natuurlijk niemand dat achteraf al luidop zeggen."

