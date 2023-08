Union zet grote stap richting Europa League met dubbele bonus tegen Lugano

De nederlaag tegen KV Mechelen van afgelopen weekend hakte er stevig in bij Union en dus hadden de spelers iets goed te maken: "Als ploeg hebben we een reactie getoond na het verlies tegen Mechelen. We hebben onze rug gerecht met goed voetbal", vindt Charles Vanhoutte terecht.

"Al konden we de score wel nog meer uitdiepen. In België missen we ook nog efficiëntie en dat was vandaag opnieuw, al is 2-0 geen slechte uitgangspositie."

"Gelukkig maakten onze Unionisten veel lawaai vandaag, want het is toch altijd anders om niet in het eigen stadion te voetballen. We willen het hoogst haalbare en dat is de groepsfase van de Europa League. We hebben een goede stap gezet, maar mogen nog niet te euforisch zijn."