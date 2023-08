Hannes Delcroix van Anderlecht naar Burnley: "1 telefoontje van Vinny en nu sta ik hier"

Hannes Delcroix kwam de voorbije seizoenen maar sporadisch in actie, omdat hij vaak werd afgeremd door blessures.



Toch gelooft Vincent Kompany nog altijd in het talent van de 24-jarige centrale verdediger. Voldoende om van hem zijn 10e zomeraankoop te maken.



Delcroix zal heel wat bekende gezichten tegenkomen bij Burnley, want met Jacob Bruun-Larsen en Josh Cullen speelde hij al samen bij Anderlecht en Samuel Bastien kent hij nog van bij de jeugd van paars-wit.





"Het is allemaal heel snel gegaan", zegt Delcroix. "Ik hoorde vorige week pas voor het eerst over de interesse van Burnley. Eén telefoontje van Vinny en zaterdag zat ik al op het vliegtuig."

"Voor mij is dit een enorme kans. Eigenlijk was het geen moeilijke keuze."