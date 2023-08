Belgische topchrono op de 800 meter: onze reporter Bavo liep de mediarace op het WK in Boedapest

Op het WK atletiek in Hongarije was er vandaag geen ochtendsessie. Maar wij gunnen onze reporters geen halve rustdag in hoofdstad Boedapest. Bavo Mortier schreef zich in voor de mediarace, sprokkelde enkele broodnodige tips, leende de spikes van Ruben Verheyden en gaf het beste van zichzelf. Met zijn chrono 2'27"16 verdient hij alvast een diepe buiging van zijn collega's.