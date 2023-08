Gids Renewi Tour (ex-Benelux Tour): geen Van Aert, wel wapengekletter in Vlaamse Ardennen en veel topsprints

Zo ging het vorige keer

De Italiaan stak dat jaar in superieure vorm, niet alleen met de Italiaanse titel en winst op het EK, maar als klap op de vuurpijl triomfeerde hij ook in de najaarseditie van Parijs-Roubaix. Tussendoor won hij dus ook nog de Benelux Tour. Colbrelli legde de basis van zijn eindwinst in het slotweekend. In de Ardennenrit naar Houffalize reed hij solo naar de dagzege en de leiderstrui, een dag later had hij aan een 2e plaats in Geraardsbergen genoeg om de eerste Italiaanse laureaat van de Benelux Tour te worden.

Parcours

Het eerste wat opvalt als we het parcours van dit jaar bekijken: slechts 5 etappes in plaats van de gebruikelijke 7. Het gevolg is dat er geen uitstapje naar de Ardennen is opgenomen, een etappe waar doorgaans de schifting voor het klassement wordt gemaakt.

Deelnemerslijst

Sonny Colbrelli is er niet meer bij om zijn titel te verdedigen. Hij kreeg kort na zijn wonderjaar last van hartritmestoornissen en zette een punt achter zijn carrière.



De organisatie had gehoopt in Wout van Aert een opvolger te vinden voor Laurens De Plus, in 2019 de laatste Belgische eindwinnaar. Maar Van Aert neemt wat meer rust na het WK, hij herbegint wellicht pas in de Ronde van Groot-Brittannië.



Ook in het Nederlandse kamp was er teleurstelling, want wereldkampioen Mathieu van der Poel zal zijn regenboogtrui niet laten bewonderen op de Belgische en Nederlandse wegen.



Maar niet getreurd, want er is nog genoeg lekkers over. Of wat dacht je van groene trui Jasper Philipsen, die sprintduels mag uitvechten met Tim Merlier, Arnaud De Lie, Jordi Meeus, Dylan Groenewegen en Olav Kooij?

Matej Mohoric is een van de twee ex-winnaars aan de start. Hij bewees met eindwinst in de Ronde van Polen nog altijd in een blakende vorm te verkeren.



Concurrentie voor het eindklassement komt misschien van die andere ex-winnaar Tim Wellens, al is zijn conditie misschien nog wat wankel na zijn zware val. Thibau Nys kan in de etappe door de Vlaamse Ardennen misschien zijn hart ophalen, maar zijn tijdrit is wellicht te zwak om mee te doen voor de oppergaai.



De chrono in Sluis wordt wellicht cruciaal voor het eindklassement en sinds het WK in Glasgow moeten we dan zeker rekening houden met de Britse wonderboy Joshua Tarling. Ook jongens als Kasper Asgreen en Yves Lampaert moeten de combinatie tijdrit-Vlaamse Ardennen goed kunnen verteren.