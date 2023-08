Roger Lespagnard, de ex-coach van Thiam, staat op het WK hoogspringer Thomas Carmoy bij

Roger Lespagnard was jarenlang de vaste coach van meerkampster Nafi Thiam, maar die laatste besliste in oktober 2022 om andere oorden op te zoeken.



De 76-jarige Lespagnard verdween uit the picture, maar maakt nu een onverwachte comeback, als coach van hoogspringer Thomas Carmoy.





"Thomas nam woensdag contact met me op met de vraag of ik vrij was en ik geïnteresseerd was om hem te coachen", vertelt Lespagnard aan de RTBF. "Hij stond erop dat ik zou komen. Uiteraard heb ik dat geaccepteerd."

En zo zal Lespagnard straks wél aanwezig zijn in Boedapest, terwijl zijn ex-poulain Thiam er niet zal zijn. Door een blessure kan Thiam haar wereldtitel niet verdedigen.