Sven Vanthourenhout is streng: "4 van de 5 Belgische beloften laten een wereldtitel liggen"

Individueel was het duidelijk dat de Belgen in orde waren. "Sommige jongens hebben pech gehad, maar ik zie bijvoorbeeld Gil Gelders nog twee keer terugkomen. Die was dus dik in orde."



"Nys liet dikwijls tijdens de koers zien hoe goed hij was en Segaert kon op het einde ook nog een heel snelle ronde afwerken. Het is jammer dat we er niet meer mee hebben kunnen doen."