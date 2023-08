Vanuit de vroege vlucht en met tips van Van der Poel: Fransman Axel Laurance wint WK voor beloften

Fase per fase

Fase per fase

clock 16:43 16 uur 43. Slechts 3 seconden hield de Fransman uiteindelijk over aan de streep. Morgado sprintte nog naar plek 2, Svrcek pakt brons. En dat de Fransman diep gegaan is voor zijn wereldtitel, wordt wel erg duidelijk na de finish. Laurance geeft over, maar heeft wel de regenboogtrui beet. Segaert sprint nog naar plek 7. . Slechts 3 seconden hield de Fransman uiteindelijk over aan de streep. Morgado sprintte nog naar plek 2, Svrcek pakt brons.

En dat de Fransman diep gegaan is voor zijn wereldtitel, wordt wel erg duidelijk na de finish. Laurance geeft over, maar heeft wel de regenboogtrui beet.

Segaert sprint nog naar plek 7.

clock 16:41 16 uur 41. Laurance is wereldkampioen! De wereldtitel bij de beloften gaat naar Frankrijk! Laurance hield zijn aanval vol tot op de streep, al werd het in de laatste lijn nog spannend. . Laurance is wereldkampioen! De wereldtitel bij de beloften gaat naar Frankrijk! Laurance hield zijn aanval vol tot op de streep, al werd het in de laatste lijn nog spannend.

clock 16:41 16 uur 41. Wereldtitel bij de beloften gaat naar Frankrijk! Laurance is wereldkampioen. Wereldtitel bij de beloften gaat naar Frankrijk! Laurance is wereldkampioen

clock 16:38 16 uur 38. Laurance rijdt de slotklim nog erg vlot naar boven. Hij lijkt zijn inspanning perfect te hebben ingedeeld en is nu toch echt op weg naar de regenboogtrui! . Laurance rijdt de slotklim nog erg vlot naar boven. Hij lijkt zijn inspanning perfect te hebben ingedeeld en is nu toch echt op weg naar de regenboogtrui!

clock 16:37 16 uur 37. Montrose Street komt eraan! Wie van de 5 onderneemt een ultieme poging om Laurance nog van de wereldtitel te houden? Het verschil bedraagt 13 seconden. . Montrose Street komt eraan! Wie van de 5 onderneemt een ultieme poging om Laurance nog van de wereldtitel te houden? Het verschil bedraagt 13 seconden.

clock 16:35 16 uur 35. Aanval Kretschy! Een aanval uit onverwachte hoek! De Duitser Kretschy leek volledig op te zijn, maar komt uit het niets toch nog met een versnelling. Op het moment dat hij wordt gegrepen, valt het weer helemaal stil. . Aanval Kretschy! Een aanval uit onverwachte hoek! De Duitser Kretschy leek volledig op te zijn, maar komt uit het niets toch nog met een versnelling. Op het moment dat hij wordt gegrepen, valt het weer helemaal stil.

clock 16:33 16 uur 33. 12 seconden! Met nog 5 kilometer op de teller bedraagt de voorsprong maar 12 seconden meer! Een klein beetje organisatie in de achtervolging zou slecht nieuws kunnen zijn voor Laurance. . 12 seconden! Met nog 5 kilometer op de teller bedraagt de voorsprong maar 12 seconden meer! Een klein beetje organisatie in de achtervolging zou slecht nieuws kunnen zijn voor Laurance.

clock 16:31 16 uur 31. Het vet lijkt nu toch wat van de soep bij de Fransman. Overleeft hij Montrose Street? Het kan nog akelig spannend worden. . Het vet lijkt nu toch wat van de soep bij de Fransman. Overleeft hij Montrose Street? Het kan nog akelig spannend worden.

clock 16:29 16 uur 29. Svrcek dropt bommetje. Svrcek lijkt de sterkste man in groep 2 te zijn, maar zijn medevluchters weigeren te kraken. Ook op een oplopende strook geraakt de Slowaak niet weg, al brengt zijn poging het groepje wel dichter bij Laurance. . Svrcek dropt bommetje Svrcek lijkt de sterkste man in groep 2 te zijn, maar zijn medevluchters weigeren te kraken. Ook op een oplopende strook geraakt de Slowaak niet weg, al brengt zijn poging het groepje wel dichter bij Laurance.

clock 16:27 16 uur 27. Ze zien hem daar nog voor zich uitrijden! José De Cauwer. Ze zien hem daar nog voor zich uitrijden! José De Cauwer

clock 16:25 16 uur 25. In de achtervolging zetten ze de trein toch nog eens op de rails! Het vijftal draait plots weer goed rond en nadert een beetje op Laurance. Is de koers dan toch nog niet gereden? . In de achtervolging zetten ze de trein toch nog eens op de rails! Het vijftal draait plots weer goed rond en nadert een beetje op Laurance. Is de koers dan toch nog niet gereden?

clock 16:24 16 uur 24. Segaert en zijn metgezellen hangen intussen op 40 seconden van groep 2. Een medaille zit er dus niet meer in voor de Belg. . Segaert en zijn metgezellen hangen intussen op 40 seconden van groep 2. Een medaille zit er dus niet meer in voor de Belg.

clock 16:22 16 uur 22. De Franse vogel is gaan vliegen, zo lijkt het. Laurance heeft nog overschot op de klimmetjes, in groep 2 loopt de samenwerking stroef. . De Franse vogel is gaan vliegen, zo lijkt het. Laurance heeft nog overschot op de klimmetjes, in groep 2 loopt de samenwerking stroef.

clock 16:19 16 uur 19. Laatste ronde! Laurance duikt als eerste de slotronde in. Slechts 14,5 kilometer houden hem van de wereldtitel. Of kan iemand in de achtervolging nog verrassen? . Laatste ronde! Laurance duikt als eerste de slotronde in. Slechts 14,5 kilometer houden hem van de wereldtitel. Of kan iemand in de achtervolging nog verrassen?

clock 16:15 16 uur 15. Svrcek is de grote motor in de achtervolging. José De Cauwer. Svrcek is de grote motor in de achtervolging. José De Cauwer

clock 16:14 16 uur 14. Nys probeert de geleden schade nog te herstellen. Hij versnelt met een klein groepje uit het peloton, maar komt die move niet te laat? . Nys probeert de geleden schade nog te herstellen. Hij versnelt met een klein groepje uit het peloton, maar komt die move niet te laat?

clock 16:11 16 uur 11. Laurance breidt zijn voorsprong op het achtervolgende vijftal beetje bij beetje uit. Hij heeft al bijna een halve minuut beet. Segaert vormt samen met Walker en Romeo groep 3, zij hangen op 45 seconden. . Laurance breidt zijn voorsprong op het achtervolgende vijftal beetje bij beetje uit. Hij heeft al bijna een halve minuut beet. Segaert vormt samen met Walker en Romeo groep 3, zij hangen op 45 seconden.

clock 16:08 16 uur 08. In het peloton is het tempo volledig verdwenen. De groep hangt daardoor al op 1'40 van de eenzame leider. Game over voor Nys? . In het peloton is het tempo volledig verdwenen. De groep hangt daardoor al op 1'40 van de eenzame leider. Game over voor Nys?

clock 16:04 16 uur 04. Laurance laat zijn medevluchters achter. Laurance laat zijn medevluchters achter