Thibau Nys baalt na "gemiste kans": "Altijd achter de feiten aan gehold"

Vooraf bestempeld als een van de favorieten bolde Thibau Nys als 27e over de finish in Glasgow. "Ik heb niet het gevoel dat ik mijn ding heb kunnen doen", sprak onze ontgoochelde landgenoot. "Want ik had de benen waarop ik gehoopt had."

Het probleem was duidelijk voor Nys: de vroege vlucht zonder Belgen. "Vanaf dat de vroege vlucht vertrokken is, zijn we in een situatie terechtgekomen waarin we geen controle hadden. Zo holden we altijd achter de feiten aan. Persoonlijk kom ik dan in een situatie terecht dat ik opgesloten zit."

Wereldkampioen Axel Laurance zat in de vroege vlucht. "Ik denk dat het iedereen zijn taak was om in de vroege vlucht te zetten, behalve mijn taak. Maar we hebben ook te weinig actie ondernomen toen de vlucht weg was."