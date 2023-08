Olympisch kampioene 400m horden Sydney McLaughlin past geblesseerd voor WK atletiek

Na Nafi Thiam past opnieuw een van de grootste vrouwelijke atletieksterren voor het WK. De 24-jarige McLaughlin, 's werelds beste loopster op de 400 meter horden, heeft een lichte knieblessure opgelopen.

"Na consultatie bij mijn dokters en coaches is het duidelijk geworden dat ik een lichte knieblessure heb opgelopen. Daar moet ik voorzichtig mee omspringen", schrijft ze op Instagram.

"Ik zal niet deelnemen aan het WK zodat ik volledig gezond kan toeleven naar de Spelen in Parijs volgend jaar."

McLaughlin is de uittredende wereldkampioene op de 400m horden. Vorig jaar snelde ze in een fabelachtig wereldrecord van 50"68 naar goud in het Amerikaanse Eugene. Ze was daarmee de eerste vrouw ooit die onder de 51 seconden liep.