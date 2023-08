Oefenen geblazen: Rode Duivels en Red Flames zingen volkslied vanaf nu in de drie landstalen

Schrik niet als u in september een aangepaste versie van het volkslied uit de kelen van de Rode Duivels hoort schallen. Tijdens de interland tegen Estland op dinsdag 12 september zullen de nationale voetbalmannen voor het eerst een aangepaste versie van het volkslied zingen.

De KBVB kondigde de opvallende actie vrijdag aan. De reden? "De kennis van het Belgisch volkslied stagneert, zowel bij de speelsters en spelers als bij de fans. En daar wil de KBVB verandering in brengen", luidt het in een mededeling.

"Geïnspireerd door de Red Lions en de Red Panthers kiest het voor een eensluidend volkslied. Van de jeugdploegen tot de A-ploegen, vanaf nu zingt iedereen de Brabançonne in een mix van de drie landstalen."

"Omdat niet iedereen gezegend is met een goed gevoel voor ritme zal het koor Fine Fleur vanop het veld de Brabançonne a capella zingen." Het 30-koppig koor zal Kevin De Bruyne en co. ondersteunen in hun toonvastheid.

Wilt u zelf thuis al eens oefenen op de nieuwe nationale hymne? Hieronder vindt u de drietalige tekst.