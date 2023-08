Na zijn wereldtitel in de wegrit vorig jaar is Remco Evenepoel erop gebrand om ook in het tijdrijden de regenboogtrui te veroveren. De "Aerokogel" werkte maanden toe naar de WK-tijdrit in Glasgow en liet in zijn voorbereiding niets aan het toeval over, van fiets tot tijdritpak. Op zijn eigen YouTube-kanaal gaf hij een inkijk in een testdag op de piste van het Wielercentrum Eddy Merckx.